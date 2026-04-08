Израиль присоединился к США для временного прекращения огня с Ираном

Израиль присоединился к США для временного прекращения огня с Ираном

США и Израиль договорились о двухнедельном прекращении огня с Ираном, передает CNN. Решение принято на фоне продолжающихся переговоров и дипломатической активности в регионе.

Представитель американской администрации сообщил, что власти Израиля согласились временно приостановить бомбардировки Ирана на период переговоров. Перемирие дает сторонам возможность обсудить меры по обеспечению стабильности в регионе.

Ранее постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что удары США и Израиля по Ирану были осуществлены без одобрения Совета Безопасности и вразрез с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций. Китайский дипломат напомнил, что на тот момент с Тегераном велись интенсивные переговорные процессы.

Кроме того, Совет Безопасности не смог принять бахрейнский проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Против документа проголосовали Россия и Китай, применив право вето, а делегации Пакистана и Колумбии воздержались.

Кроме того, Бахрейн, который сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, исключил из собственного проекта резолюции по Ормузскому проливу положение о допустимости использования военной силы. Новая редакция документа делает ставку на «оборонительную» логику, предлагая государствам координировать «пропорциональные меры» для обеспечения безопасности мореплавания, в частности путем конвоирования торговых судов.