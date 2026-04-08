08 апреля 2026 в 03:39

Цены на нефть стремительно падают после объявления перемирия США и Ирана

Мировые цены на нефть резко снизились после новостей о двухнедельном перемирии между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов. Brent впервые с конца марта опустилась ниже $92 (около 7,2 тыс. рублей) за баррель.

По данным на 3 апреля, июньские фьючерсы Brent падали на 12,6% относительно предыдущего закрытия, достигнув $91,92 (около 7,2 тыс. рублей) за баррель. При этом майские контракты WTI снизились на 16,6%, до $94,1(около 7,4 тыс. рублей).

Аналитики отмечают, что снижение цен связано с ожиданием стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Рынок реагирует на снижение геополитических рисков, что отражается на котировках нефти.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что мировой нефтерынок в настоящий момент не сбалансирован. По его словам, фиксируется большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродукты, из-за чего на всей планете наблюдается дефицит.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска отметил, что война США и Израиля против Ирана не принесет России «ничего хорошего», несмотря на рост цен на нефть и ослабление санкций. Он уточнил, что страна также понесет потери в глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен.

