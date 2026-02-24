Забудьте про сложные пироги! Готовлю яблочную хрустяшку в лаваше. Начинка тушеная, оболочка — золотистая. Быстро и гениально

Запах яблок и корицы, томящихся в сливочном масле, — один из самых уютных и «семейных» ароматов на свете. Он наполняет кухню ощущением домашнего тепла и праздника, даже если вы просто готовите быстрый перекус.

Для хрустяшек беру 3–4 средних яблока, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками. В сковороде растапливаю 20 граммов сливочного масла, выкладываю яблоки, добавляю 3 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку молотой корицы. Тушу на среднем огне 5–7 минут, помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а выделившийся сок не загустеет в сироп. Снимаю с огня и даю начинке полностью остыть. Два больших тонких армянских лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выкладываю 1,5–2 столовые ложки остывшей яблочной начинки. Сворачиваю конвертик: сначала подгибаю два противоположных края к центру, затем заворачиваю лаваш плотным рулетом от себя. Край можно слегка смазать водой или взбитым яйцом, чтобы он не раскрылся.

В чистой сковороде разогреваю смесь растительного масла и оставшегося сливочного (около 30 г). Выкладываю конвертики швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до ровного золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Выкладываю готовые хрустяшки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю теплыми, посыпав сверху сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.