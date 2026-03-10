Беру плавленые сырки и яйца — через час на столе пирог, от которого не оторваться. Бюджетное чудо без хлопот

Беру плавленые сырки и яйца — через час на столе пирог, от которого не оторваться. Бюджетное чудо без хлопот

Беру репчатый лук, плавленые сырки и яйца и создаю нежнейший пирог, который удивит всех гостей. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного завтрака. Его необычность в том, что карамелизированный лук придает пирогу сладость и глубину вкуса, а плавленый сыр делает начинку невероятно нежной и тягучей. Получается обалденная вкуснятина: румяное, слоистое тесто и сочная, ароматная луково-сырная начинка, которая буквально тает во рту. Пирог настолько вкусный, что его хочется готовить снова и снова, а гости обязательно попросят рецепт.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 г сливочного масла, 3 ст. ложки сметаны, 1/2 ч. ложки соды, 1 стакан муки, щепотка соли; для начинки — 3 луковицы, 2 плавленых сырка (типа «Дружба»), 3 яйца, соль по вкусу. Масло разотрите со сметаной, добавьте соду и соль, всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Плавленые сырки натрите на крупной терке, смешайте с яйцами и обжаренным луком, посолите. Тесто раскатайте, выложите в форму, сформировав бортики. Вылейте начинку. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.