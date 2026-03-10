Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:30

Беру плавленые сырки и яйца — через час на столе пирог, от которого не оторваться. Бюджетное чудо без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру репчатый лук, плавленые сырки и яйца и создаю нежнейший пирог, который удивит всех гостей. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного завтрака. Его необычность в том, что карамелизированный лук придает пирогу сладость и глубину вкуса, а плавленый сыр делает начинку невероятно нежной и тягучей. Получается обалденная вкуснятина: румяное, слоистое тесто и сочная, ароматная луково-сырная начинка, которая буквально тает во рту. Пирог настолько вкусный, что его хочется готовить снова и снова, а гости обязательно попросят рецепт.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 г сливочного масла, 3 ст. ложки сметаны, 1/2 ч. ложки соды, 1 стакан муки, щепотка соли; для начинки — 3 луковицы, 2 плавленых сырка (типа «Дружба»), 3 яйца, соль по вкусу. Масло разотрите со сметаной, добавьте соду и соль, всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Плавленые сырки натрите на крупной терке, смешайте с яйцами и обжаренным луком, посолите. Тесто раскатайте, выложите в форму, сформировав бортики. Вылейте начинку. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
пироги
рецепты
сыры
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый скупой город в России
Жителей Подмосковья призвали не искать пропавших в Звенигороде детей
БПЛА атаковал рынок в Запорожье
LIFE.ru запустили спецпроект о женщинах-шахтерах времен ВОВ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
В Главархиве Москвы рассказали о редких документах
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.