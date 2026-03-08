Зимняя Олимпиада — 2026
Десерт для любимой за 10 минут: справится даже тот, кто не умеет готовить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть блюда, которые не требуют поварского диплома, зато производят впечатление на уровне ресторана.

Десерт для любимой по легкому рецепту для романтичных мужчин — именно такой случай. Клубника в шоколаде с щепоткой морской соли — это тот самый редкий прием, которым пользуются профессионалы: соль раскрывает сладость шоколада и делает вкус объемным. Большинство домашних рецептов об этом молчат.

Что понадобится: свежая клубника (300 г), темный шоколад 72% (150 г), кокосовое масло (1 ч.л.), крупная морская соль — буквально пара кристаллов на каждую ягоду.

Как сделать. Шоколад поломать и растопить на водяной бане — кастрюлька с водой, сверху миска, огонь минимальный. Добавить кокосовое масло: оно дает глянцевый блеск, как в кондитерской витрине. Клубнику вымыть и насухо протереть — это важно, иначе шоколад не прилипнет. Каждую ягоду обмакнуть, положить на пергамент и сразу бросить сверху один-два кристалла соли. Убрать в холодильник на 20 минут.

Результат десерта для любимой по легкому рецепту для романтичных мужчин выглядит дорого и требует ровно ноль опыта на кухне.

  • · Калорийность на 100 г: 280 ккал.

  • · БЖУ: 3,2/16,5/29,8.

Ранее мы делились с вами рецептом необычного пирожка с маршмеллоу.

