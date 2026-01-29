В Германии объяснили отказ Мерца занять роль США на переговорах по Украине Политолог Рар: Мерц отказался от роли посредника из-за неприязни к России

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался выступать посредником в переговорах по урегулированию украинского кризиса из-за своей неприязни к России, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, политик не желает быть частью плана, предусматривающего отречение Киева от ряда своих территорий.

Отказ Фридриха Мерца брать на себя роль посредника, несмотря на то, что некоторые другие европейские лидеры претендуют на это, в первую очередь, говорит о том, что немецкий канцлер никак не хочет идти навстречу России. Мерц до последнего хочет быть только с Украиной. Он себя и Германию видит именно в этой роли. По-видимому, не желает быть лично причастен к процессу урегулирования украинского кризиса, при котором Киеву придется, как это требует Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru), отдавать РФ территории, — пояснил Рар.

Он подчеркнул, что посредничество в переговорах может быть эффективным только тогда, когда обе стороны конфликта видят в посреднике нейтральную и приемлемую фигуру. Однако, по словам политолога, в текущей ситуации Германия, будучи одним из главных союзников Украины, не воспринимается Москвой как объективный игрок.

Что касается сравнения с Дональдом Трампом, то США обладают совсем иным весом, иными рычагами давления и иной степенью стратегической силы. Европа же, и Германия, в частности, прежде всего опираются на «нормативные» механизмы, что делает роль миротворца в данном конфликте значительно сложнее, — заключил Рар.

Ранее Мерц высказался против участия Берлина в переговорах между Киевом и российским президентом Владимиром Путиным по украинскому конфликту. При этом он отметил, что Германия поддерживает диалог между сторонами, надеясь на скорое завершение мирного процесса.