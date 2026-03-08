Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 12:42

А вы пробовали жарить апельсины? Готовлю обалденные «пончики» из цитрусовых. Дети едят за обе щеки, а готовится мигом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте: нежный, водянистый апельсин, который обычно боится даже легкого нажатия. Мы облачаем его в прочные, золотые латы из простого теста — густого, как на оладьи. И отправляем этого цитрусового рыцаря на битву с кипящим маслом. Там, в огненной купели, происходит магия: тесто схватывается в хрустящий панцирь, защищая сочную начинку от прямого жара, но пропуская внутрь достаточно тепла, чтобы апельсин стал нежным и ароматным.

Возьмите один крупный, хорошо вымытый апельсин. Обсушите и нарежьте кружочками толщиной 5-7 мм, обязательно удаляя все косточки. Для теста в миске взбейте одно яйцо с двумя столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Добавьте 120-150 г просеянной муки и половину чайной ложки разрыхлителя (по желанию, для воздушности). Замесите густое, однородное тесто, по консистенции напоминающее тесто для оладьев — оно должно хорошо держаться на апельсине и не стекать. В глубокой сковороде, сотейнике или во фритюрнице разогрейте достаточное количество растительного масла (около 3-4 см в высоту). Масло должно быть хорошо горячим (проверьте, бросив в него крошку теста — она должна быстро всплыть и зашипеть). Каждый кружок апельсина обмакните со всех сторон в тесто, давая излишкам стечь. Аккуратно опускайте заготовки в кипящее масло. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета. Не перегружайте сковороду, жарьте порциями. Готовые обжаренные апельсины выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишний жир. Дайте слегка остыть и перед подачей щедро посыпайте сахарной пудрой через ситечко. Подавайте теплыми.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
Регионы
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
Долго искал способ разнообразить утренний кофе. Нашел: апельсиновый раф с цедрой и взбитыми сливками
Общество
Долго искал способ разнообразить утренний кофе. Нашел: апельсиновый раф с цедрой и взбитыми сливками
Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество
Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Рулетики из лаваша: готовим с тремя начинками — готовим за 10 минут
Семья и жизнь
Рулетики из лаваша: готовим с тремя начинками — готовим за 10 минут
Салат «Леди в красном» с гранатом и курочкой — настоящий бриллиант праздничного стола на 8 Марта
Общество
Салат «Леди в красном» с гранатом и курочкой — настоящий бриллиант праздничного стола на 8 Марта
еда
рецепты
апельсины
закуски
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ОАЭ впервые ударили по Ирану
Тела матери и ребенка нашли у подъезда в Красноярске
Появилась тревожная информация о поисках пропавших в Звенигороде детей
«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах
Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии
Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей
Песков увидел потенциал экономического роста в Азии
Украинские дроны-матки атаковали Донецкую кольцевую дорогу
Ученые объяснили, почему лед Финского залива стал «кровавым»
Путин описал отношения Киева и Европы выражением о хвосте и собаке
Раскрыт диагноз Лерчек после новости об онкологической реанимации
«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе
Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто
В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей
«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского
«Триколор» столкнулся с масштабным сбоем
Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив
В Сети появились кадры с места поиска пропавших детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.