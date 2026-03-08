А вы пробовали жарить апельсины? Готовлю обалденные «пончики» из цитрусовых. Дети едят за обе щеки, а готовится мигом

Представьте: нежный, водянистый апельсин, который обычно боится даже легкого нажатия. Мы облачаем его в прочные, золотые латы из простого теста — густого, как на оладьи. И отправляем этого цитрусового рыцаря на битву с кипящим маслом. Там, в огненной купели, происходит магия: тесто схватывается в хрустящий панцирь, защищая сочную начинку от прямого жара, но пропуская внутрь достаточно тепла, чтобы апельсин стал нежным и ароматным.

Возьмите один крупный, хорошо вымытый апельсин. Обсушите и нарежьте кружочками толщиной 5-7 мм, обязательно удаляя все косточки. Для теста в миске взбейте одно яйцо с двумя столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Добавьте 120-150 г просеянной муки и половину чайной ложки разрыхлителя (по желанию, для воздушности). Замесите густое, однородное тесто, по консистенции напоминающее тесто для оладьев — оно должно хорошо держаться на апельсине и не стекать. В глубокой сковороде, сотейнике или во фритюрнице разогрейте достаточное количество растительного масла (около 3-4 см в высоту). Масло должно быть хорошо горячим (проверьте, бросив в него крошку теста — она должна быстро всплыть и зашипеть). Каждый кружок апельсина обмакните со всех сторон в тесто, давая излишкам стечь. Аккуратно опускайте заготовки в кипящее масло. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета. Не перегружайте сковороду, жарьте порциями. Готовые обжаренные апельсины выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишний жир. Дайте слегка остыть и перед подачей щедро посыпайте сахарной пудрой через ситечко. Подавайте теплыми.

