17 января 2026 в 10:21

Умер ректор Школы-студии МХАТ: фото с прощания с Золотовицким

Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался утром 14 января 2026 года в больнице. По словам источника, у артиста было онкологическое заболевание. В пресс-службе МХТ подтвердили, что у него была «тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад».

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Его отец был механиком на железной дороге, мать работала на заводе и в сфере торговли. Семья оказалась там из-за эвакуации во время ВОВ.

В 1983 году Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ, а преподавать начал в конце 1980-х. В 2013 году он возглавил учреждение. Также Золотовицкий был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной, заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Также Золотовицкий принимал участие в проектах Et cetera, Московского театра Олега Табакова, «Школы современной пьесы» и «Квартета И». Золотовицкий проявил себя как режиссер. Среди его работ: «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Гоголя.

Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище 17 января.

Фото с прощание с ректором — в галерее NEWS.ru.

Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Режиссер Евгений Гришковец на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ректор ВГИК Владимир Малышев на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вдова Игоря Золотовицкого, актриса Вера Харыбина с сыном, актером Алексеем Золотовицким и режиссер Евгений Гришковец (слева направо) на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
