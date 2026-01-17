Умер ректор Школы-студии МХАТ: фото с прощания с Золотовицким

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался утром 14 января 2026 года в больнице. По словам источника, у артиста было онкологическое заболевание. В пресс-службе МХТ подтвердили, что у него была «тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад».

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Его отец был механиком на железной дороге, мать работала на заводе и в сфере торговли. Семья оказалась там из-за эвакуации во время ВОВ.

В 1983 году Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ, а преподавать начал в конце 1980-х. В 2013 году он возглавил учреждение. Также Золотовицкий был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной, заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Также Золотовицкий принимал участие в проектах Et cetera, Московского театра Олега Табакова, «Школы современной пьесы» и «Квартета И». Золотовицкий проявил себя как режиссер. Среди его работ: «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Гоголя.

Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище 17 января.

Фото с прощание с ректором — в галерее NEWS.ru.