17 января 2026 в 09:26

Марина Влади передала тайный архив Высоцкого с одним условием

Марина Влади попросила не публиковать любовную переписку с Высоцким при ее жизни

Марина Влади Марина Влади Фото: Steph/Visual Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Французская актриса и певица Марина Влади передала Росархиву личную переписку с поэтом Владимиром Высоцким, заявил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По его словам, которые приводит РИА Новости, артистка попросила не публиковать письма при ее жизни.

Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним, — рассказал Артизов.

Глава агентства подчеркнул, что воля передающего документы соблюдается неукоснительно. Он отметил, что архив уважает право на тайну личной жизни и не будет нарушать данное обещание.

Ранее сообщалось, что созданный с использованием технологий искусственного интеллекта новый альбом «Высоцкий. Высота» вышел на виниле и потребовал допечатки тиража. Как рассказал генеральный директор компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов, первые 1500 пластинок раскупили меньше чем за месяц, поэтому пришлось дополнительно изготовить еще 1500 экземпляров.

