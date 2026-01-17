Марина Влади передала тайный архив Высоцкого с одним условием Марина Влади попросила не публиковать любовную переписку с Высоцким при ее жизни

Французская актриса и певица Марина Влади передала Росархиву личную переписку с поэтом Владимиром Высоцким, заявил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По его словам, которые приводит РИА Новости, артистка попросила не публиковать письма при ее жизни.

Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним, — рассказал Артизов.

Глава агентства подчеркнул, что воля передающего документы соблюдается неукоснительно. Он отметил, что архив уважает право на тайну личной жизни и не будет нарушать данное обещание.

