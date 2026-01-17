Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:04

«Похудевший и в парике»: Гришковец о стойкости Золотовицкого на сцене

Гришковец: Золотовицкий мужественно переносил тяжелую болезнь

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий до последнего дня мужественно переносил тяжелую болезнь, заявил российский писатель Евгений Гришковец на церемонии прощания, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проходит 17 января в МХТ имени Чехова.

Он тяжело болел, и до последнего играл – очень похудевший, в парике, но он был полон сил на сцене, и он очень мужественно, просто блистательно, переносил болезнь. Никогда не жаловался, был полон оптимизма, — сказал Гришковец.

Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет. Близкий к окружению актера подтвердил, что причина смерти — онкологическое заболевание.

Незадолго до смерти актера его сын Алексей опубликовал пост в социальных сетях, в котором выражал надежду на благополучный исход борьбы отца с тяжелой болезнью. В частности, он упоминал в записи «Мачете Мирного Добра».

До этого народный артист России Сергей Безруков рассказал о качествах Золотовицкого. По его словам, тот обладал великолепным чувством юмора, самоиронией и харизмой. Безруков выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.

смерти
культура
происшествия
Москва
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Сергей Петров
С. Петров
Виктория Колодонова
В. Колодонова
Павел Селезнев
П. Селезнев
Алексей Белкин
А. Белкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Политолог назвал событие, от которого будет зависеть репутация США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.