«Похудевший и в парике»: Гришковец о стойкости Золотовицкого на сцене Гришковец: Золотовицкий мужественно переносил тяжелую болезнь

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий до последнего дня мужественно переносил тяжелую болезнь, заявил российский писатель Евгений Гришковец на церемонии прощания, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проходит 17 января в МХТ имени Чехова.

Он тяжело болел, и до последнего играл – очень похудевший, в парике, но он был полон сил на сцене, и он очень мужественно, просто блистательно, переносил болезнь. Никогда не жаловался, был полон оптимизма, — сказал Гришковец.

Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет. Близкий к окружению актера подтвердил, что причина смерти — онкологическое заболевание.

Незадолго до смерти актера его сын Алексей опубликовал пост в социальных сетях, в котором выражал надежду на благополучный исход борьбы отца с тяжелой болезнью. В частности, он упоминал в записи «Мачете Мирного Добра».

До этого народный артист России Сергей Безруков рассказал о качествах Золотовицкого. По его словам, тот обладал великолепным чувством юмора, самоиронией и харизмой. Безруков выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.