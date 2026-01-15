«Мачете Мирного Добра» сына Золотовицкого не спасло артиста Сын Золотовицкого перед смертью отца заявлял о надежде на лучшее

Незадолго до смерти актера Игоря Золотовицкого его сын Алексей опубликовал пост в социальных сетях, в котором выражал надежду на благополучный исход борьбы отца с тяжелой болезнью. В частности, он упоминал в записи «Мачете Мирного Добра».

Вооружаюсь Мачете Мирного Добра, чтоб рассекать джунгли болезней и озлобленности, — писал Алексей.

Золотовицкий, работавший ректором Школы-студии МХАТ, скончался в возрасте 65 лет. Близкий к окружению актера подтвердил, что причина смерти — онкологическое заболевание.

Тележурналист Вадим Верник заявлял, что покойный был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в ином качестве. По его словам актер помогал огромному количеству людей, но сам себя спасти не смог. Также журналист назвал заслуженного артиста России великодушным и светлым человеком. Он отметил его активную деятельность и как актера, и как педагога, и как ректора.

До этого народный артист России Сергей Безруков рассказал о качествах Золотовицкого. По его словам, тот обладал великолепным чувством юмора, самоиронией и харизмой. Безруков выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.