Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 12:08

«Мачете Мирного Добра» сына Золотовицкого не спасло артиста

Сын Золотовицкого перед смертью отца заявлял о надежде на лучшее

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Незадолго до смерти актера Игоря Золотовицкого его сын Алексей опубликовал пост в социальных сетях, в котором выражал надежду на благополучный исход борьбы отца с тяжелой болезнью. В частности, он упоминал в записи «Мачете Мирного Добра».

Вооружаюсь Мачете Мирного Добра, чтоб рассекать джунгли болезней и озлобленности, — писал Алексей.

Золотовицкий, работавший ректором Школы-студии МХАТ, скончался в возрасте 65 лет. Близкий к окружению актера подтвердил, что причина смерти — онкологическое заболевание.

Тележурналист Вадим Верник заявлял, что покойный был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в ином качестве. По его словам актер помогал огромному количеству людей, но сам себя спасти не смог. Также журналист назвал заслуженного артиста России великодушным и светлым человеком. Он отметил его активную деятельность и как актера, и как педагога, и как ректора.

До этого народный артист России Сергей Безруков рассказал о качествах Золотовицкого. По его словам, тот обладал великолепным чувством юмора, самоиронией и харизмой. Безруков выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.

смерти
актеры
культура
онкология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.