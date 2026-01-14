Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора

Заслуженный артист России и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора, рассказал народный артист России Сергей Безруков. По его словам, которые приводит ТАСС, Золотовицкий также не был лишен самоиронии и харизмы. Он выразил соболезнования в связи с уходом коллеги из жизни.

Игорь обладал великолепным чувством юмора, самоиронии, харизмой, никогда не унывал. Соболезнования театру, Школе-студии МХАТ и его близким. Светлая память, — сказал Безруков.

Золотовицкий скончался в эту среду, 14 января. Ему было 64 года. Причиной смерти называется рак желудка.

Певица Лолита Милявская призналась, что была потрясена известием о смерти Золотовицкого. Артистка рассказала, что не может прийти в себя. Исполнительница хита «Раневская» также поделилась, что даже завидовала его жене Вере Харыбиной из-за заботы, которую он к ней проявлял.

Актер Алексей Чадов заявил, что Золотовицкий при жизни был очень яркой личностью и ориентиром для студентов. По его словам, он внес особый вклад в российский кинематограф.