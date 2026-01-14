Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:41

Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заслуженный артист России и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора, рассказал народный артист России Сергей Безруков. По его словам, которые приводит ТАСС, Золотовицкий также не был лишен самоиронии и харизмы. Он выразил соболезнования в связи с уходом коллеги из жизни.

Игорь обладал великолепным чувством юмора, самоиронии, харизмой, никогда не унывал. Соболезнования театру, Школе-студии МХАТ и его близким. Светлая память, — сказал Безруков.

Золотовицкий скончался в эту среду, 14 января. Ему было 64 года. Причиной смерти называется рак желудка.

Певица Лолита Милявская призналась, что была потрясена известием о смерти Золотовицкого. Артистка рассказала, что не может прийти в себя. Исполнительница хита «Раневская» также поделилась, что даже завидовала его жене Вере Харыбиной из-за заботы, которую он к ней проявлял.

Актер Алексей Чадов заявил, что Золотовицкий при жизни был очень яркой личностью и ориентиром для студентов. По его словам, он внес особый вклад в российский кинематограф.

актеры
артисты
смерти
умершие
Сергей Безруков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.