Трое россиян похитили 132 млн рублей на схеме с поставками авто из Японии

Троих приморцев арестовали за хищение 132 млн рублей на поставках авто из Азии

Троих приморцев арестовали за хищение 132 млн рублей на поставках авто из Японии, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, 10 человек проходят по уголовному делу фигурантами. В зависимости от их роли, им избрали меры пресечения в виде заключения ареста, запрета определенных действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении. Преступления совершались в период с 2019-го по 2022 год.

Следствием установлено, что участники группы через аффилированные коммерческие организации обманным путем завладели средствами более 400 граждан на общую сумму свыше 132 миллионов рублей, — сказано в сообщении.

Ранее троих участников преступной группы, подозреваемых в хищении электроэнергии на сумму свыше 16 млн рублей у энергокомпании, задержали в Свердловской области. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники незаконно подключались к сетям в Нижнем Тагиле и Кушве для питания ферм по добыче криптовалюты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о причинении имущественного ущерба путем обмана.