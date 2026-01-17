Трое россиян похитили 132 млн рублей на схеме с поставками авто из Японии

Троих приморцев арестовали за хищение 132 млн рублей на поставках авто из Японии, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, 10 человек проходят по уголовному делу фигурантами. В зависимости от их роли, им избрали меры пресечения в виде заключения ареста, запрета определенных действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении. Преступления совершались в период с 2019-го по 2022 год.
Следствием установлено, что участники группы через аффилированные коммерческие организации обманным путем завладели средствами более 400 граждан на общую сумму свыше 132 миллионов рублей, — сказано в сообщении.
