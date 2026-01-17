Польша нарастила рекордный импорт удобрений из России

Объем импорта российских удобрений в Польшу вырос в 1,5 раза до €555,1 млн (около 51 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Речь идет о периоде с января по ноябрь 2025 года.

Отмечается, что годом ранее Варшава импортировала российские удобрения на сумму €365,4 млн (около 33 млрд рублей). В 2025 году сумма закупок достигла рекордных размеров с 1999 года. В большинстве Польша закупала у России азотные, смешанные и калийные удобрения.

Ранее стало известно, что поставки российской электроэнергии в Китай могут быть возобновлены. В Министерстве энергетики РФ подчеркнули, что это возможно, если из Пекина поступит соответствующий запрос. В ведомстве добавили, что при таком сценарии Москва рассчитывает на достижение «взаимовыгодных условий сотрудничества».

До этого стало известно, что США за первые 10 месяцев 2025 года значительно увеличили закупки сладостей из России, достигнув максимального показателя с 2021 года. За январь — октябрь американские компании импортировали сладких товаров на общую сумму $5 млн (391 млн рублей).