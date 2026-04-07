Раскрыто количество нерабочих дней в мае на фоне праздников

Россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных в мае 2026-го, следует из производственного календаря, который изучил NEWS.ru. Продолжительные выходные образовались за счет Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая из-за Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, 8 мая станет сокращенным рабочим днем — продолжительность работы предпраздничного дня уменьшится на один час.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина пояснила, что в 2026 году жителей России ждут самые короткие майские выходные за последние восемь лет. Причиной стали рекордно долгие новогодние праздники, продлившиеся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно, что стало абсолютным максимумом за последние годы.

