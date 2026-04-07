Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 10:03

Раскрыто количество нерабочих дней в мае на фоне праздников

Россиян в мае ждет 12 выходных на фоне праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных в мае 2026-го, следует из производственного календаря, который изучил NEWS.ru. Продолжительные выходные образовались за счет Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая из-за Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, 8 мая станет сокращенным рабочим днем — продолжительность работы предпраздничного дня уменьшится на один час.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина пояснила, что в 2026 году жителей России ждут самые короткие майские выходные за последние восемь лет. Причиной стали рекордно долгие новогодние праздники, продлившиеся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно, что стало абсолютным максимумом за последние годы.

Кроме того, протоиерей настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске отец Димитрий (Моисеев) сообщил, что в Пасху разрешается вкусно поесть и употребить спиртное, однако посещение бани нежелательно. Священник пояснил: растопка парилки требует слишком много усилий, а в светлый праздник следует отдыхать.

Россия
майские праздники
праздничные выходные
9 Мая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.