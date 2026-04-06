Священник запретил ходить в баню на Пасху

Отмечая Пасху, можно хорошо поесть и выпить, однако ходить в баню в этот день нежелательно, сообщил NEWS.ru протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинск Димитрий Моисеев (отец Димитрий). По его словам, растопка бани — слишком трудозатратное дело, а в святой праздник следует отдыхать.

Если мы будем говорить о старых временах, то чтобы истопить баню, в нее сходить — это минимум полдня надо потратить. То есть это как раз таки такая бытовая работа, которой лучше в этот день избежать. В современных условиях принять душ, я думаю, не возбраняется, потому что это нетрудно и быстро, — сообщил отец Димитрий.

Ранее Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) сообщил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.