06 апреля 2026 в 19:00

Священник запретил ходить в баню на Пасху

Протоирей Димитрий Моисеев призвал отказаться от посещения бани на Пасху

Отмечая Пасху, можно хорошо поесть и выпить, однако ходить в баню в этот день нежелательно, сообщил NEWS.ru протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинск Димитрий Моисеев (отец Димитрий). По его словам, растопка бани — слишком трудозатратное дело, а в святой праздник следует отдыхать.

Если мы будем говорить о старых временах, то чтобы истопить баню, в нее сходить — это минимум полдня надо потратить. То есть это как раз таки такая бытовая работа, которой лучше в этот день избежать. В современных условиях принять душ, я думаю, не возбраняется, потому что это нетрудно и быстро, — сообщил отец Димитрий.

Ранее Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) сообщил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

Читайте также
Пышный пасхальный кулич на молоке и масле. Старый бабушкин рецепт, который всегда получается, + разноцветная глазурь
Общество
Пышный пасхальный кулич на молоке и масле. Старый бабушкин рецепт, который всегда получается, + разноцветная глазурь
В ГД призвали запретить продавцам необоснованно повышать цены перед Пасхой
Власть
В ГД призвали запретить продавцам необоснованно повышать цены перед Пасхой
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) в 2026 году: дата, традиции и поздравления
Семья и жизнь
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) в 2026 году: дата, традиции и поздравления
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 марта 2026 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 марта 2026 года
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Общество
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский бросил вызов Путину и Эрдогану: пытался взорвать «Турецкий поток»
МИД РФ призвал страны не допустить всепоглощающей войны на Ближнем Востоке
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название
В Госдуме разоблачили антигуманный план западных элит против человечества
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

