Идеальный стейк из печени: рецепт для романтического вечера

Многие мужчины считают, что печень — продукт капризный и сложный, достойный лишь опытных кулинаров. На самом деле приготовить идеальную печень проще, чем прожарить стейк из говядины, если знать один маленький секрет. Этот рецепт спасет вас, когда хочется удивить девушку нежнейшим блюдом, которое тает во рту, но при этом не возиться с вымачиванием в молоке и панировкой. Главное здесь — скорость и правильная температура.

Возьмите 0,5 кг говяжьей печени, лучше всего охлажденной, а не замороженной. Нарежьте ее широкими пластинами толщиной примерно в 1,5 см, но не бойтесь, если края будут неровными. Теперь главный трюк: каждый кусочек нужно завернуть в пищевую пленку и слегка отбить кухонным молотком, буквально пару раз, чтобы волокна стали мягче. После этого обваляйте печень в смеси муки с щепоткой соли и свежемолотого перца, но делайте это непосредственно перед жаркой, чтобы мука не размокла.

Параллельно займитесь луком. Две крупные луковицы нарежьте полукольцами и бросьте на сковороду с растительным маслом и маленьким кусочком сливочного. Лук должен томиться на среднем огне долго, минут 15, пока не станет золотистым и сладким, а за 10 минут до готовности добавьте к нему одно крупное яблоко, нарезанное тонкими дольками. Яблоко лучше брать кисловатое, например семеренко или гренни смит, чтобы его кислотность оттеняла сладость карамелизированного лука.

Когда лук с яблоками дойдут до кондиции, переложите их в тарелку и на этой же сковороде, добавив еще немного масла, начинайте жарить печень. Огонь должен быть сильным, буквально по 1,5 минуты с каждой стороны — не больше. Правильно прожаренная печень внутри остается розовой и сочной, как хороший стейк с кровью. Готовые кусочки выложите на тарелку сверху на лук с яблоками, накройте фольгой и дайте отдохнуть пять минут. В это время в ту же сковороду влейте полстакана сливок, соскребите все пригоревшие кусочки со дна, добавьте чайную ложку дижонской горчицы и выпарите наполовину. Получившимся соусом полейте печень перед подачей, и вы поймете, что ничего сложного в этом блюде нет, а вкус получается ресторанный.

Совет и пищевая ценность к стейку из печени с карамелизированным луком и яблоками

Совет: чтобы печень получилась идеально нежной, не солите ее до жарки — соль вытянет влагу, и она станет сухой. Добавьте соль в муку для панировки или посолите уже готовые кусочки после снятия со сковороды.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 164 ккал, белки — 16,8 г, жиры — 7,2 г, углеводы — 8,5 г.

