Олимпиада-2026. Расписание 16 февраля: шесть финалов, выступление россиян

Сегодня на Олимпийских играх 2026 будут разыграны шесть комплектов медалей. В этот день спортсмены будут состязаться в восьми дисциплинах. Расписание соревнований Олимпиады на понедельник, 16 февраля, — в материале NEWS.ru.

Парное фигурное катание

Фигурное катание готовится к очередному этапу соревнований: спортсмены покажут свои произвольные программы. В короткой программе почти все фавориты допустили ошибки, и лидирующие позиции после нее заняли Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию.

Они практически безупречно выполнили свои программы и теперь опережают Анастасию Метелкину и Луку Берулава из Грузии на четыре с половиной балла.

Соревнования фигуристов начнутся в 22:00.

Шорт-трек

В шорт-треке состоятся финальные этапы соревнований на дистанции 1000 метров среди женщин. Итальянка Арианна Фонтана продолжает писать свою уникальную олимпийскую историю. Она впервые завоевала медаль на Играх 20 лет назад в Турине-2006, и с тех пор ее успехи на Олимпийских играх не прекращаются. В Милане и Кортине она уже выиграла золото в смешанной эстафете и получила серебро на дистанции 500 метров.

Россиянка Алена Крылова, выступающая в нейтральном статусе, также сумела пробиться в четвертьфинал на этой дистанции.

Соревнования шорт-трекистов начнутся в 13:00.

Горные лыжи

В рамках горнолыжных соревнований мужчины будут бороться за медали в специальном слаломе. Важно отметить, что на этих Олимпийских играх Лукас Пиньейро Браатен уже завоевал для Бразилии первое в истории зимнее олимпийское золото, победив в гигантском слаломе. Теперь он стремится повторить свой успех и завоевать второе золото, и его шансы на это весьма высоки.

В частности, в слаломном зачете Кубка мира бразильский спортсмен занимает второе место, отставая всего на одно очко от норвежца Атле Ли Макграта. Таким образом, соперничество между этими спортсменами, которые в реальной жизни являются друзьями, станет одним из главных событий олимпийского слалома.

На трассе в слаломе выступит и российский горнолыжник Семен Ефимов.

Первая попытка горнолыжников начнется в 12:00 по московскому времени, а вторая — в 15:30 мск.

Прыжки с трамплина

16 февраля состоится дебют новой дисциплины в олимпийской программе прыжков с трамплина — турнира суперкоманд. Это сокращенный вариант командных соревнований, где каждая страна будет представлена всего двумя спортсменами. Главным претендентом на победу считается сборная Словении. В ее составе Домен Превц, уже завоевавший два золота на Олимпийских играх, попытается выиграть свою третью золотую медаль в прыжках с большого трамплина. Его партнером будет Анже Ланишек.

Несмотря на короткий формат турнира, успех во многом будет зависеть от каждого отдельного прыжка. По крайней мере, четыре команды — Австрия, Япония, Германия и Норвегия — также имеют все шансы на победу. Особенно выделяется немецкая сборная, в которой выступает Филипп Раймунд, завоевавший золото на нормальном трамплине на текущих Олимпийских играх.

Турнир суперкоманд начнется в 20:00.

Другие события соревновательного дня ОИ-2026

Эйлин Гу, выдающаяся спортсменка в слоупстайле, завоевала серебро и теперь нацелена на золото. Ранее она уже побеждала в соревнованиях по биг-эйру и хафпайпу в Пекине. Если ей удастся повторить эти успехи, она станет трехкратной олимпийской чемпионкой. Соревнования по женскому биг-эйру состоятся в 22:15.

В полуфинале женского хоккейного турнира встретятся команды США и Швеции, а также Канады и Швейцарии. Матчи начнутся в 18:40 и 23:10.

Предварительный этап турнира по керлингу идет полным ходом, и турнирная таблица постепенно становится всё более ясной. Отдельного упоминания заслуживают соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, проводимые в формате супер-тим. Сборная Словении с Доменом Превцом и Петером Превцом, после успешного выступления на большом трамплине, стартует в качестве главного фаворита. Однако, как показывает практика, командные дуэли часто преподносят сюрпризы: Япония, известная своей стабильностью, вполне может вмешаться в борьбу за первое место и нарушить планы словенской команды.

В 11:05 начинаются матчи общего этапа по керлингу среди женщин. Встречаются команды: Швеция против Швейцарии, Китай против Канады, Дания против Великобритании.

