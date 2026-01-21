Школьница пошла на урок физкультуры и нашла труп Школьница из Британии обнаружила останки человека у спортивной площадки

В британском городе Вулвергемптон 11-летняя школьница обнаружила человеческие останки на футбольном поле, сообщает издание Express & Star. Ученица нашла тело неизвестного мужчины по дороге на урок физкультуры и немедленно позвонила матери.

После инцидента учителя отправили детей по домам и вызвали полицию. Сотрудники правопорядка предположили, что останки могли быть принесены дождевой водой из соседнего заповедника Сместоу. По данному факту начато следствие.

Ранее в жилом доме подмосковного Дмитрова обнаружили тела двух мужчин. Предварительная версия указывает на убийство, так как на телах найдены множественные следы от ножевых ударов. Погибшие, которым было 45 и 50 лет, найдены после пожара. По факту инцидента начата служебная проверка.

Кроме того, в поселении Новая Москва в доме знакомого был обнаружен мужчина без признаков жизни. Владелец жилья на время праздников уехал в Белоруссию, а гость остался там ночевать. Тело было найдено вечером 11 января, при этом, по предварительной информации, погибший находился в этом доме с 4 января.