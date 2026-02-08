Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:21

Пособницу покушения на генерала Алексеева объявят в международный розыск

Пособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую объявят в розыск

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая будет объявлена в федеральный и международный розыск, сообщили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что женщина успела скрыться на Украине.

Причастная к покушению на генерала Алексеева и выехавшая на территорию Украины Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск. Речь идет как о федеральном, так и международном розыске, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинка Зинаида Антонюк, подозреваемая в причастности к покушению на Алексеева, сменила фамилию при получении российского гражданства и стала Серебрицкой. По данным источников, в декабре 2025 года 54-летняя женщина также поселилась в том же доме, где проживает Алексеев, и следила за ним.

До этого московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в рамках уголовного дела о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Кроме того, военному заочно предъявили обвинение в организации атак дронов на регионы РФ.

покушения
пособники
Россия
розыск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.