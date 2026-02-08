Пособницу покушения на генерала Алексеева объявят в международный розыск Пособницу покушения на генерала Алексеева Серебрицкую объявят в розыск

Пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая будет объявлена в федеральный и международный розыск, сообщили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что женщина успела скрыться на Украине.

Причастная к покушению на генерала Алексеева и выехавшая на территорию Украины Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск. Речь идет как о федеральном, так и международном розыске, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинка Зинаида Антонюк, подозреваемая в причастности к покушению на Алексеева, сменила фамилию при получении российского гражданства и стала Серебрицкой. По данным источников, в декабре 2025 года 54-летняя женщина также поселилась в том же доме, где проживает Алексеев, и следила за ним.

До этого московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в рамках уголовного дела о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Кроме того, военному заочно предъявили обвинение в организации атак дронов на регионы РФ.