Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, разговор состоялся накануне, 7 февраля.

Вчера вечером состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала [Владимира] Алексеева, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Дубае был задержан Любомир Корба, названный непосредственным исполнителем покушения на Алексеева. При содействии партнеров из ОАЭ он был передан российской стороне. На опубликованных видеокадрах видно, как Корба в наручниках спускается по трапу самолета.

Также сообщалось, что одна из предполагаемых пособниц исполнителя покушения на генерал-лейтенанта выехала на Украину. Речь идет о Зинаиде Серебрицкой. Ее объявят в розыск.