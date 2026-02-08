Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:41

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, разговор состоялся накануне, 7 февраля.

Вчера вечером состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала [Владимира] Алексеева, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Дубае был задержан Любомир Корба, названный непосредственным исполнителем покушения на Алексеева. При содействии партнеров из ОАЭ он был передан российской стороне. На опубликованных видеокадрах видно, как Корба в наручниках спускается по трапу самолета.

Также сообщалось, что одна из предполагаемых пособниц исполнителя покушения на генерал-лейтенанта выехала на Украину. Речь идет о Зинаиде Серебрицкой. Ее объявят в розыск.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Россия
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.