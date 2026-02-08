Самого ненавистного преступника Киргизии нашли мертвым Обвиняемого в убийствах Абдырова нашли мертвым в СИЗО Бишкека

Обвиняемый в серии убийств и изнасилований Кумарбек Абдыров найден мертвым в камере следственного изолятора Бишкека, сообщили в воскресенье в Государственной службе исполнения наказаний Киргизии. Его преступления в прошлом году стали причиной инициативы президента страны о возвращении смертной казни, передает РИА Новости.

Обвиняемый А. К. К. был обнаружен [мертвым в камере]. <...> На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГСИН совместно с представителями прокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.

По делу Абдырова назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится доследственная проверка. В 2025 году мужчина дал признательные показания об убийстве несовершеннолетней девушки, что вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за возвращение смертной казни для террористов и педофилов. По его словам, мораторий на это наказание был введен по требованию Запада в 1990-е годы, но для совершивших особо тяжкие преступления нет ни правовых, ни моральных оснований сохранять запрет.