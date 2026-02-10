Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь Адвокат Володина: обращение Генриха Падвы привело к принятию моратория

Обращение адвоката Генриха Падвы в Конституционный суд России в защиту конкретного человека привело к установлению моратория на смертную казнь, рассказала РИА Новости президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Она отметила, что он создал прецедент по созыву суда присяжных.

И только такой эпохальный человек, как Генрих Павлович Падва, защищая конкретного человека, обвиняемого в убийстве, который в дальнейшем, как оказалось, не совершал этого, своим обращением в Конституционный суд привел к этому мораторию, — рассказала Володина.

Адвокат подчеркнула, что он является «путеводной звездой» для представителей профессии. По ее словам, решение о моратории на смертную казнь остается фундаментально значимым в любые годы.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева рассказала, что Падва всегда выбирал для работы самые сложные и интересные дела. Она отметила, что его принципом было не тратить жизнь на скучные процессы даже за большие деньги.