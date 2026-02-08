Собственность создателей Leonardo могут изъять

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество владельцев компании «Сирена-Трэвел», разработавшей систему бронирования билетов Leonardo, передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. В ходе проверки было установлено, что данная компания и другие фирмы группы, обеспечивающие критически важные услуги на воздушном транспорте, приобретены коррупционным способом и находятся под криминальным и иностранным влиянием.

В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО «Сирена-Трэвел», АО «ТКП» и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем, — говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что краевой суд признал законным решение об изъятии имущества у бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента в ЮФО Андрея Коровайко. В доход государства была обращена собственность на общую сумму 28 млрд рублей.

Кроме того, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, обратив в доход государства имущество бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова на сумму 220 млн рублей. У экс-чиновника изъяли четыре автомобиля и пять квартир в Москве и Петербурге.