«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею ввести три оплачиваемых выходных для родителей школьников для участия в детских мероприятиях. В беседе с NEWS.ru она отметила, что это серьезная нагрузка на бюджет работодателя.

Я хотела бы напомнить, что у нас работают не только госбюджетники, но и реальный сектор экономики. Три дополнительных оплачиваемых дня отпуска ― это достаточно существенно для работодателей в плане оплаты. Если детей нет или дети уже выросли, работающие окажутся в разных условиях. И, конечно, те, у кого есть дети, будут неохотно приниматься работодателями на работу. Эти родители будут стоить работодателю дороже. Я не считаю, что это хорошая инициатива, потому что она представляет собой мягкую дискриминацию для работающих родителей, ― объяснила Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что подобные вопросы чаще всего решаются с работодателем в индивидуальном порядке. Она также добавила, что очень часто компании идут навстречу и предоставляют дополнительный день отдыха на День знаний в рамках коллективного договора.

Мы уже все привыкли к тому, что есть Первое сентября, выпускной ― дни, когда родители, как правило, отпрашиваются. Каждый из нас понимает, что этот день нужно предусмотреть как отдельный день отпуска. Часто работодатели идут навстречу и предусматривают оплачиваемый или неоплачиваемый дополнительный день отпуска через коллективный договор для работающих родителей. То есть существуют и другие формы договоренностей в рамках трудовых отношений. Я не то чтобы против этой инициативы, но я понимаю, что это создает дополнительную нагрузку на работодателей, ― резюмировала Бессараб.

Ранее стало известно, что инициатива о введении трех дополнительных оплачиваемых выходных дней в год родителям для участия в детских мероприятиях была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым министру труда Антону Котякову. Цель инициативы ― законодательное закрепление этого права для посещения собраний, праздников и других значимых школьных событий.