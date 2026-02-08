Киба ушла к молодому миллионеру? Разочарование Лепса, что он сказал

Певец Григорий Лепс на фоне расставания с 20-летней Авророй Кибой заявил о разочаровании в любви. Что об этом известно, правда ли, что Киба ушла от Лепса к молодому миллионеру?

Что Лепс сказал о расставании с Кибой

На юбилейном концерте певицы Аниты Цой Лепс ответил на вопросы о расставании с Кибой. Музыкант отметил, что еще недавно отдыхал с Авророй в Таиланде и она заботилась о нем, потому что он сильно заболел. Однако их роман закончился.

«Хорошая она, я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, песочек сыпется. Да и остепеняться не собираюсь», — заявил певец.

Лепс также отметил, что его сейчас ничего не интересует, кроме своего благосостояния.

«Что же касается любви, да… катись оно все. Пошли они, эти девушки», — сказал артист, добавив, что никого не собирается поздравлять с 8 Марта.

Исполнитель хита «Самый лучший день» решил сосредоточиться на творчестве.

«Очень много работы, масса работы. Я боюсь, что не успею к февралю дописать то, что я должен был дописать, — выпустить еще один альбом, там порядка 28–30 песен, и 15 из них еще не готовы. Не уверен, что успею, потому что еще существует гастрольный график», — рассказал Лепс.

Кроме того, через полтора года у певца запланирован тур к 65-летию — начать он намерен с выступления в «Лужниках».

Telegram-канал Mash ранее писал, что гонорары Лепса упали на миллионы рублей из-за невостребованности. Утверждается, что агенты артиста снизили стоимость его выступлений на корпоративах с 15 млн рублей до 10 млн за один час. Однако и эта мера не помогает Лепсу получать новые заказы: в феврале, как уточнил источник, у него запланированы только два частных шоу в формате квартирника.

Что известно о расставании Лепса с Кибой

В конце января Киба объявила о разрыве отношений с Лепсом. Информацию она опубликовала в своем Telegram-канале.

Девушка подчеркнула, что намерена опередить сплетни, домыслы и слухи. По ее словам, расставание произошло на ноте благодарности и уважения. Киба добавила, что на их совместном пути было много доброго и теплого.

«Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — заключила она.

При этом друзья бывшей возлюбленной певца сообщили, что пара распалась еще в декабре 2025-го, хотя долгое время держала это в секрете.

«Они расстались еще в декабре, просто не объявляли публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», — рассказали журналистам друзья девушки.

Отмечается, что на одной из вечеринок Киба флиртовала с 30-летним ресторатором и основателем сети Royal Arbat Владиславом Дубровским. Но, по слухам, романтических отношений между ними не сложилось.

