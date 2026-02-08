Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 13:58

Российский политолог неделю живет в аэропорту Бишкека

Политолог Собянин рассказал, что его не пускают в Киргизию и не депортируют в РФ

Политолог Александр Собянин в аэропорту Бишкека Политолог Александр Собянин в аэропорту Бишкека Фото: Из личного архива Александра Собянина
Российский политолог, председатель Фонда развития Азии Александр Собянин не может попасть в Киргизию, где проживает на протяжении нескольких лет, стало известно NEWS.ru. По словам политолога, он уже почти неделю живет в аэропорту Бишкека и, возможно, пробудет там еще неделю.

С 2025 года условия пребывания россиян в Киргизии значительно ужесточились. Теперь, когда регистрация закончилась, после выезда из республики на протяжении последующих 90 дней запрещен въезд. Я прилетел из командировки из Казани пять дней назад. Однако меня не депортировали этим же рейсом обратно, не депортировали и следующим. Так что мне, похоже, еще пять дней придется провести на креслах в аэропорту. В моем возрасте это тяжеловато. Для меня это родная республика, здесь моя жена, мой дом. Но мне не дают ни въехать, ни улететь, — сказал Собянин NEWS.ru.

Александр Собянин — востоковед, выпускник востфака СПБГУ, регулярно дает комментарии по актуальным политическим вопросам российским СМИ, в том числе NEWS.ru.

Ранее в Бишкеке президент России Владимир Путин предложил провести в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году международный экспертный форум, посвященный вопросам безопасности в Евразии. По его словам, это вполне логично на фоне происходящих в мире событий.

