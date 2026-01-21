Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:54

Свыше 30 дронов совершили налет на российские регионы за день

Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника за день

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами пять регионов России в период с 9:00 по 18:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 32 цели.

В период с 9:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по два беспилотника уничтожено над Крымом и Курской областью, еще по одному — над Брянской областью, Краснодарским краем и Татарстаном. Кроме того, 21 дрон сбили над акваторией Азовского моря и четыре — над акваторией Черного моря.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что число пострадавших в результате атаки украинских дронов на регион увеличилось до 11 человек. По его словам, в связи с инцидентом был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

Позднее появилась информация, что двое пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею остаются в реанимации. Всего госпитализированы девять человек, их состояние стабильно.

