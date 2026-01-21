Свыше 30 дронов совершили налет на российские регионы за день

Свыше 30 дронов совершили налет на российские регионы за день Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника за день

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами пять регионов России в период с 9:00 по 18:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 32 цели.

В период с 9:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по два беспилотника уничтожено над Крымом и Курской областью, еще по одному — над Брянской областью, Краснодарским краем и Татарстаном. Кроме того, 21 дрон сбили над акваторией Азовского моря и четыре — над акваторией Черного моря.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что число пострадавших в результате атаки украинских дронов на регион увеличилось до 11 человек. По его словам, в связи с инцидентом был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

Позднее появилась информация, что двое пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею остаются в реанимации. Всего госпитализированы девять человек, их состояние стабильно.