Свыше 30 дронов совершили налет на российские регионы за день

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами пять регионов России в период с 9:00 по 18:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 32 цели.
В период с 9:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Уточняется, что по два беспилотника уничтожено над Крымом и Курской областью, еще по одному — над Брянской областью, Краснодарским краем и Татарстаном. Кроме того, 21 дрон сбили над акваторией Азовского моря и четыре — над акваторией Черного моря.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что число пострадавших в результате атаки украинских дронов на регион увеличилось до 11 человек. По его словам, в связи с инцидентом был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.
Позднее появилась информация, что двое пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею остаются в реанимации. Всего госпитализированы девять человек, их состояние стабильно.