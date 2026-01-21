В Адыгее рассказали, сколько раненных при атаке ВСУ находятся в реанимации

Двое пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на Адыгею остаются в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-служба правительства региона. Там отметили, что всего были госпитализированы девять человек, их состояние стабильно.

Два человека остаются в реанимации, — говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион количество пострадавших увеличилось до 11 человек. По его словам, в связи с инцидентом был введен режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

В свою очередь в СК РФ рассказали, что следователи проведут расследование после атаки украинских военных на Адыгею. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

До этого стало известно, что в Брянской области в результате атаки беспилотника погибли двое мирных жителей. Как передавал губернатор региона Александр Богомаз, дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы. На месте происшествия работали экстренные службы.