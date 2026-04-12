12 апреля 2026 в 08:36

Эти слойки даже сфоткать не успеваю — сметают прямо из духовки: простой рецепт с карамельным ананасом

Фото: D-NEWS.ru
Сочетание сладкого карамелизованного ананаса, слоеного теста и соленого прошутто — это классика, которая никогда не подводит. Рецепт построен на контрастах, а процесс — на трех четких этапах, ведущих к безупречному результату.

Что понадобится

Слоеное тесто бездрожжевое — 1 пласт, ананас свежий — 0,5 шт. (или консервированные кольца — 8 шт.), сахар тростниковый — 3 ст. л., масло сливочное — 40 г, яйцо — 1 шт., прошутто — 8–10 тонких ломтиков, перец черный молотый — 0,5 ч. л., соль — 1 щепотка, перец чили хлопьями — для подачи.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 205 °C. Ананас очищаю и нарезаю кружками толщиной около 1 см, после чего хорошо обсушиваю бумажными полотенцами.

Смешиваю в тарелке тростниковый сахар, соль и черный перец. Каждый ананасовый кружок обваливаю в этой смеси с двух сторон.

На разогретой сковороде растапливаю сливочное масло и обжариваю ананасы порциями до образования золотистой карамельной корочки, примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

Пласт слоеного теста разрезаю на 8 равных квадратов, раскладываю их на противне, застеленном пергаментом, и часто накалываю вилкой.

Слегка взбиваю яйцо и смазываю им поверхность теста. На каждый квадрат выкладываю по кружку карамелизованного ананаса.

Отправляю в духовку на 15–17 минут до полного пропекания и румяного цвета теста. Готовым слойкам даю немного остыть на решетке, затем украшаю каждую свернутым ломтиком прошутто и щепоткой хлопьев чили для пикантности. Подаю теплыми.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
ананасы
Дмитрий Демичев
