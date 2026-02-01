На Масленицу у меня целый блинный торт: вкуснейший десерт, который хочется повторять снова

На Масленицу готовлю этот блинный торт на сковороде. Шоколадные коржи выпекаются как блинчики, а нежный крем со сгущенкой делает десерт по-настоящему праздничным. Духовка не нужна, а результат — как из кондитерской.

Ингредиенты для теста: яйца — 3 шт., сахар — 180 г, молоко — 250 мл, растительное масло — 100 мл, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., какао-порошок — 3 ст. л. Ингредиенты для крема: сливки 33% — 400 мл, вареная сгущенка — 1 банка.

Как приготовить: яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Влейте молоко и растительное масло, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и какао, хорошо размешайте тесто до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне. Наливайте тесто тонким слоем, как на блины, и выпекайте коржи с двух сторон до готовности. Остудите. Сливки взбейте до устойчивых пиков, добавьте вареную сгущенку и аккуратно перемешайте. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом и складывая их стопкой. Верх и бока украсьте по желанию — какао, орехами или фруктами. Уберите торт в холодильник хотя бы на 1 час — так он станет еще вкуснее и нежнее.

