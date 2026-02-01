Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 11:05

На Масленицу у меня целый блинный торт: вкуснейший десерт, который хочется повторять снова

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Масленицу готовлю этот блинный торт на сковороде. Шоколадные коржи выпекаются как блинчики, а нежный крем со сгущенкой делает десерт по-настоящему праздничным. Духовка не нужна, а результат — как из кондитерской.

Ингредиенты для теста: яйца — 3 шт., сахар — 180 г, молоко — 250 мл, растительное масло — 100 мл, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., какао-порошок — 3 ст. л. Ингредиенты для крема: сливки 33% — 400 мл, вареная сгущенка — 1 банка.

Как приготовить: яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Влейте молоко и растительное масло, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и какао, хорошо размешайте тесто до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне. Наливайте тесто тонким слоем, как на блины, и выпекайте коржи с двух сторон до готовности. Остудите. Сливки взбейте до устойчивых пиков, добавьте вареную сгущенку и аккуратно перемешайте. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом и складывая их стопкой. Верх и бока украсьте по желанию — какао, орехами или фруктами. Уберите торт в холодильник хотя бы на 1 час — так он станет еще вкуснее и нежнее.

Ранее мы делились рецептом бейглов или бубликов из 1 авокадо и йогурта. Классный рецепт для правильного питания.

Проверено редакцией
Читайте также
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Общество
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Общество
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Общество
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Готовлю блины в пластиковой бутылке. Ни грязной посуды, ни комков! Лей и жарь — кухня останется чистой
Общество
Готовлю блины в пластиковой бутылке. Ни грязной посуды, ни комков! Лей и жарь — кухня останется чистой
Шоколадная начинка из 3 ингредиентов: готовится за 5 минут! Идеальна для блинов на Масленицу — густая, ароматная, как в кафе
Общество
Шоколадная начинка из 3 ингредиентов: готовится за 5 минут! Идеальна для блинов на Масленицу — густая, ароматная, как в кафе
блины
торты
Масленица
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Один из крупнейших финских шинных заводов в России сменил владельца
Над Курской областью за сутки уничтожили 37 украинских беспилотников
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.