Сжег стейк до углей, пока наслаждался этим шедевром — вот как готовить бисквит с клубникой на гриле

Сжег стейк до углей, пока наслаждался этим шедевром — вот как готовить бисквит с клубникой на гриле

Друзья думали, я шучу, когда сказал, что десерт будет с дымком. Через 10 минут они дрались за последний кусок бисквита с мороженым.

Ингредиенты

мука — 250 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, сливочное масло — 100 г, молоко — 100 мл, клубника — 200 г, сахар — 2 ст. л., маршмеллоу — 100 г, мороженое — для подачи

Как готовлю

Сначала делаю тесто: смешиваю муку, разрыхлитель, соль и масло в крошку, потом добавляю молоко. Замешиваю мягкое тесто, раскатываю в пласт толщиной 2 см и вырезаю кружки диаметром 5 см. Нанизываю по два кружка на шпажки. Клубнику режу пополам, обваливаю в сахаре и нанизываю на другие шпажки с маршмеллоу.

Жарю бисквиты на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны под крышкой, затем убираю на непрямой огонь еще на 8 минут. Увеличиваю нагрев до сильного и поджариваю клубнику с маршмеллоу по минуте с каждой стороны — они карамелизуются и становятся нежными. Подаю горячими с мороженым — это лучший финал любого мясного ужина.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первая попытка была комом — тесто прилипло к решетке и превратилось в уголь. Но с этим рецептом все иначе: масло в тесте не дает ему подгореть, а молоко делает текстуру воздушной. Больше всего меня удивило, что клубника не превратилась в кашу, а осталась упругой, с легким дымным ароматом. Маршмеллоу сверху — это вишенка на торте.