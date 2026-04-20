Лукашенко рассказал о своем отношении к развалу СССР

Лукашенко заявил, что выступал против распада СССР

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT заявил, что был против распада СССР. По мнению главы государства, Советский Союз нужно было реформировать. Лидер республики признался, что именно поэтому начал реформировать страну, когда стал президентом Белоруссии.

Я голосовал против распада Советского Союза. Может, и нужна была реформа СССР. Нужна была, — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заявил, что нелюбовь к коррупции идет у него из детства. Белорусский лидер уже давно решил, что в основе его политики, насколько это возможно, будет лежать борьба за справедливость. Глава государства уверен, что именно коррупция лежит в основе самых страшных явлений, в том числе войн.

До этого Лукашенко заявил, что его главное желание — чтобы после завершения его полномочий страна осталась целостной и стала территорией равных возможностей для всех граждан. По словам политика, в этом направлении государство уже достигло успеха: люди живут спокойно, воспитывают детей и получают образование в одинаковых условиях.

