«Это неприемлемо»: Лукашенко высказался о судьбе России без Белоруссии

Утрата Белоруссии для России является категорически недопустимой, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью RT. Он напомнил, что Москва и Минск связаны союзническими обязательствами и такой сценарий приблизит противника к Смоленску и Москве.

Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Республику Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо, — высказался глава государства.

Ранее Лукашенко отметил, что президент США Дональд Трамп может через Белоруссию наладить отношения с Россией. По его словам, если Вашингтон договорится с Москвой, для Минска это будет «в два раза лучше». Президент также подчеркнул, что у США сейчас есть удачная возможность наладить диалог с Россией, особенно в период президентства Владимира Путина.

Лидер Белоруссии также заявил, что Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. По его словам, это вполне известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.