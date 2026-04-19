19 апреля 2026 в 09:21

«Прощупывает и проецирует»: Лукашенко подал Трампу сигнал о России

Лукашенко: Трамп может через Белоруссию наладить отношения с Россией

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент США Дональд Трамп может через Белоруссию наладить отношения с Россией, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью RT. По его словам, если Вашингтон договорится с Москвой, для Минска это будет «в два раза лучше».

Может, он прощупывает некую позицию Белоруссии, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно. По крайней мере, мы будем для этого делать все, — пояснил Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что у Вашингтона сейчас есть удачная возможность наладить диалог с Москвой, особенно в период президентства Владимира Путина. Лукашенко назвал российского коллегу человеком, с которым можно «не просто разговаривать, а договариваться».

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова к масштабной сделке с США, однако ее предварительная проработка должна учитывать интересы обеих сторон. По словам президента, американцам следует осознать, что санкционное давление не достигло цели.

До этого президент Белоруссии признался, что встреча с Трампом не является для него самоцелью. Лукашенко подчеркнул, что переговоры с американской стороной не должны напоминать «встречу вассала с императором».

