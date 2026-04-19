Лукашенко анонсировал большую сделку с США

Белоруссия готова к масштабной сделке с Соединенными Штатами, однако ее предварительная проработка должна учитывать интересы обеих сторон, заявил в интервью RT президент республики Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, американцам следует осознать, что санкционное давление не достигло цели, а вопросы политзаключенных и ограничений являются второстепенными по сравнению с более важными темами, требующими урегулирования.

Американцы должны понять, многие в Европе поняли, что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции. <...> Слушайте, это мелочь. У нас гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. И это тема большой сделки. Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с [президентом США] Дональдом [Трампом] встретиться и подписать это соглашение, — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Соединенным Штатам не помешало бы перенять демократические принципы у Белоруссии. Реального народовластия в республике во много раз больше, чем в США, отметил он. Белорусский лидер также выразил сомнение относительно заявлений Вашингтона о защите прав и свобод человека.

Также президент Белоруссии объяснил, что его переговоры с американской стороной не направлены против России или Китая. Глава государства также напомнил, что Москва и сама поддерживает диалог с Вашингтоном.