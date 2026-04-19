19 апреля 2026 в 08:55

Лукашенко раскрыл, насколько важна для него встреча с Трампом

Лукашенко заявил, что не горит желанием встретиться с Трампом в США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу RT, что не горит желанием встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в США. Он подчеркнул, что переговоры с американской стороной не должны напоминать «встречу вассала с императором».

Неправда, что я прямо горю желанием побывать в США и просто пожать руку Дональду Трампу, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что ведет диалог с американцами не против России и не против Китая. Кроме того, напомнил глава государства, Москва и сама ведет диалог с США.

Президент Белоруссии отметил, что Трамп — временщик, который не успеет ничего сделать за четыре года пребывания у власти. По его словам, для реальных изменений у главы государства должно быть время.

До этого Лукашенко выразил мнение, что если Соединенные Штаты не могут справиться с Ираном, то им не следует пытаться противостоять Китаю. По мнению президента Белоруссии, Трамп продемонстрировал всему миру, что США далеко не всемогущи. Лукашенко также указал, что Вашингтону следует поучиться демократии у Минска.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
