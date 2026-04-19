Лукашенко раскрыл, насколько важна для него встреча с Трампом Лукашенко заявил, что не горит желанием встретиться с Трампом в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу RT, что не горит желанием встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в США. Он подчеркнул, что переговоры с американской стороной не должны напоминать «встречу вассала с императором».

Неправда, что я прямо горю желанием побывать в США и просто пожать руку Дональду Трампу, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что ведет диалог с американцами не против России и не против Китая. Кроме того, напомнил глава государства, Москва и сама ведет диалог с США.

Президент Белоруссии отметил, что Трамп — временщик, который не успеет ничего сделать за четыре года пребывания у власти. По его словам, для реальных изменений у главы государства должно быть время.

До этого Лукашенко выразил мнение, что если Соединенные Штаты не могут справиться с Ираном, то им не следует пытаться противостоять Китаю. По мнению президента Белоруссии, Трамп продемонстрировал всему миру, что США далеко не всемогущи. Лукашенко также указал, что Вашингтону следует поучиться демократии у Минска.