«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери Суд в Новосибирске отказался смягчать приговор матери за истязание дочери

Суд в Новосибирске не смягчил приговор местной жительнице, осужденной за издевательство над дочерью, сообщает «КП-Новосибирск». Издевательства продолжались на протяжении двух лет.

По словам матери, дочь якобы не поддавалась воспитанию, игнорировала ее просьбы и поручения. Мать избивала ее несколько раз дома и на даче. Однажды взяла металлическую палку и била по рукам и ногам, — сообщил источник издания.

Осужденная предприняла попытку обжаловать приговор, согласно которому она должна была провести в колонии общего режима 3,5 года, однако суд оставил решение без изменений. Сейчас временную опеку над ребенком оформила бабушка.

