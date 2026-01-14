Кочегар и его подруга заживо сварились в бане в российском городе

Два человека заживо сварились в городской бане в Архангельске, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Жертвами стали 43-летний кочегар и его знакомая. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), — говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружили вечером 13 января в бытовом помещении котельной. По предварительным данным, трагедия произошла в результате разгерметизации трубы отопления. Это привело к перегреву воды в котле и выбросу горячей воды и пара в помещение. Оба погибли на месте от полученных ожогов.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Сотрудники СК опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Ранее полиция задержала троих жителей Омска по подозрению в поджоге бани на улице Демьяна Бедного. По предварительным данным, 39-летний мужчина проник на территорию объекта, облил помещение бензином и поджег его, после чего скрылся.