Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 15:59

Кочегар и его подруга заживо сварились в бане в российском городе

В Архангельске два человека заживо сварились в бане на Вычегодской

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека заживо сварились в городской бане в Архангельске, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Жертвами стали 43-летний кочегар и его знакомая. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), — говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружили вечером 13 января в бытовом помещении котельной. По предварительным данным, трагедия произошла в результате разгерметизации трубы отопления. Это привело к перегреву воды в котле и выбросу горячей воды и пара в помещение. Оба погибли на месте от полученных ожогов.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Сотрудники СК опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Ранее полиция задержала троих жителей Омска по подозрению в поджоге бани на улице Демьяна Бедного. По предварительным данным, 39-летний мужчина проник на территорию объекта, облил помещение бензином и поджег его, после чего скрылся.

Архангельск
бани
происшествия
смерти
уголовные дела
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение, где продали шаурму с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Картаполов объяснил поставки НАТО в польский Жешув
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.