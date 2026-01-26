Хейтеры разозлили Агату Муцениеце, напомнив о бывшем муже

Актриса Агата Муцениеце резко отреагировала на комментарии хейтеров о своем бывшем муже Павле Прилучном, удалив все негативные сообщения недоброжелателей в Telegram-канале. Это случилось после того, как она пожаловалась на трудности с похудением после третьих родов, несмотря на занятия спортом и отказ от сладкого.

Друзья, давайте соблюдать правила уважения друг к другу. Вы ведете себя как стадо! В бан будут отправляться все, кто оскорбляет друг друга, все, кто не в тему вспоминает прошлое, — написала актриса.

Хейтеры утверждали, что стресс актрисы — следствие судебных разбирательств с Прилучным. Актриса отметила, что такие высказывания недоброжелателей не соответствуют действительности и нарушают ее личные границы.

Ранее актриса Анастасия Стежко рассказала, что занимается спортом более 15 лет и не придерживается диет, позволяя себе есть все, что хочет. Она объяснила это хорошей генетикой и регулярными силовыми и функциональными тренировками три раза в неделю. При этом Стежко старается не переедать по вечерам и после плотного ужина делает легкий завтрак.