НСУ для инвалидов — 2026: что выгоднее — льготы или деньги

Когда мы говорим о государственной поддержке, порой кажется, что разобраться в выплатах и льготах — задача не для простого человека. Но на самом деле все не так страшно. Мы расскажем о том, что такое набор социальных услуг, кому он положен и главное — как понять, что выгоднее: получать помощь в натуральном виде или деньгами.

Что входит в НСУ: лекарства, санаторий, проезд — стоимость в рублях

Набор социальных услуг — это часть ежемесячной денежной выплаты, которую многие получают вместе с пенсией. По сути, это три вида помощи от государства. Первое и, наверное, самое важное для многих — это лекарства. Сюда входят не только сами препараты, которые выдают по рецепту, но и медицинские изделия, а для детей-инвалидов еще и специальное лечебное питание. Вторая составляющая — это возможность раз в год, если есть показания врача, отправиться на санаторно-курортное лечение. И третья — бесплатный проезд: как на пригородных электричках, так и в междугородном транспорте, когда вы едете к месту лечения и обратно.

Теперь о самом насущном — о деньгах. С 1 февраля 2026 года НСУ стоит 1825,25 руб. в месяц. Эта сумма складывается из трех частей. На лекарства и медицинские изделия государство выделяет 1405,85 руб., на путевку в санаторий — 217,48 руб., а на проезд — 201,92 руб. Но здесь есть один важный момент, о котором стоит помнить. Как поясняют специалисты Социального фонда, денежный эквивалент вовсе не означает, что услуга оказывается именно на эту сумму. Если вы выбираете натуральную помощь, вам предоставят необходимые лекарства и лечение в полном объеме, какой бы высокой ни была их реальная стоимость.

Что входит в НСУ: лекарства, санаторий, проезд — стоимость в рублях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как посчитать выгоду: когда стоит оставить натуральные льготы

Чтобы понять, что выгоднее, нужно представить свою ситуацию. Допустим, вы получаете лекарства по льготе. Их рыночная стоимость может быть значительно больше тех 1405 рублей, которые вам заплатили бы. Например, одно серьезное сердечное средство или препарат для лечения диабета может стоить несколько тысяч рублей в месяц. В таком случае, даже если вы не пользуетесь санаторием и не ездите на поездах, только экономия на лекарствах перекроет всю сумму НСУ. Здесь выгода очевидна.

То же самое касается и санатория. Путевка с лечением сегодня стоит совсем недешево. Если врач рекомендовал вам такое восстановление, стоимость путевки может во много раз превысить те 217 рублей, которые вы получили бы вместо нее. Плюс ко всему, инвалиды I группы и дети-инвалиды имеют право взять с собой сопровождающего, которому также оплатят и путевку, и проезд.

Поэтому главный совет здесь прост. Если у вас есть хроническое заболевание, требующее постоянного приема дорогих препаратов, или вам нужно регулярное санаторное лечение, натуральные льготы всегда будут выгоднее денег.

В каких случаях лучше выбрать деньги

Но есть и другая сторона медали. Многие льготники, особенно те, кто чувствует себя хорошо и не нуждается в постоянной дорогостоящей терапии, предпочитают получать компенсацию. Допустим, вам нужны только недорогие лекарства от давления, которые стоят 200–300 рублей в месяц. В этом случае сумма в 1825 рублей, которую вы будете получать дополнительно к пенсии, явно перекроет ваши реальные расходы на аптеку. Оставшиеся деньги можно потратить на что-то другое.

Как посчитать выгоду: когда стоит оставить натуральные льготы Фото: Shutterstock/FOTODOM

То же касается санатория и проезда. Если по состоянию здоровья поездки на курорты вам не рекомендованы или у вас нет возможности ими воспользоваться, то денежная компенсация за эту часть НСУ — просто дополнительные 400 с лишним рублей в месяц. Поэтому Социальный фонд специально предусмотрел возможность частичного отказа. Вы можете оставить себе, например, только право на лекарства, а от санатория и проезда отказаться в пользу денег. Такой подход позволяет подстроить помощь государства под свои реальные нужды.

Как отказаться от НСУ и получать деньги: сроки и порядок

Самое важное правило, которое нужно запомнить: решение о том, в каком виде вы будете получать помощь в следующем году, нужно принять заранее. Сделать это необходимо до 1 октября текущего года. Если вы подадите заявление позже, ваш выбор начнет действовать только через год.

Процедура несложная. Вам нужно написать заявление о том, от какой именно части НСУ вы отказываетесь. Сделать это можно тремя способами: через личный кабинет на портале «Госуслуги», лично посетив любую клиентскую службу Социального фонда России или обратившись в ближайший многофункциональный центр «Мои документы».

Важно понимать, что отказ действует не навсегда. Вы имеете право передумать. Если вы получали деньги, а потом поняли, что вам нужны лекарства, вы точно так же до 1 октября подаете заявление, и с января следующего года помощь снова будет приходить в натуральном виде. И наоборот, если вы решили, что деньги вам нужнее, вы снова пишете заявление об отказе. Исключение составляют лишь некоторые категории граждан, например пострадавшие от радиации и ветераны боевых действий, которым изначально назначают денежную компенсацию, но они тоже могут вернуть себе право на натуральные льготы, подав заявление.

Как отказаться от НСУ и получать деньги: сроки и порядок Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЕДВ в 2026 году: размеры для разных групп

Сама по себе ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — это основная сумма, к которой НСУ прилагается как «бонус». После индексации 1 февраля 2026 года ее размеры выглядят так. Инвалиды I группы получают 6157,22 руб. Инвалиды II группы и дети-инвалиды — 4397,23 руб. Инвалиды III группы — 3520,1 руб. У ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны эти суммы, конечно, выше.

Если вы не отказываетесь от НСУ, то эти деньги просто входят в вашу ЕДВ, и отдельно их никто не выдает. Вы просто получаете услуги. Если же вы пишете заявление об отказе, то к вашей ЕДВ ежемесячно прибавляется сумма в 1825 рублей 25 копеек, и вы получаете ее наличными.

Можно ли менять выбор каждый год

Да, это право закреплено законом. Вы можете пересматривать свое решение ежегодно. Для этого нужно просто до 1 октября подать новое заявление. Если вы ничего не делаете, то ваше предыдущее решение автоматически продлевается на следующий год. Так что, если вас все устраивает, можно вообще никуда не ходить и не писать.

Единственное, о чем стоит помнить: решение вступит в силу только с 1 января следующего года. Поэтому, если вы планируете дорогостоящее лечение, лучше позаботиться об отказе или, наоборот, о возврате льгот заранее. Не стоит ждать декабря, когда вы пойдете в аптеку и обнаружите, что ваши льготы уже заменены деньгами на весь оставшийся год. Взвешенный подход и своевременное обращение — вот главные секреты, которые помогут вам получить от государства максимально возможную помощь.

Ранее мы рассказали о льготах по ЖКУ для пенсионеров в Великом Новгороде.