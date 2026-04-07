Финансист предупредил об изменении образа жизни пенсионеров

07 апреля 2026 в 12:30

Финансист Трепольский: работа станет нормой для пенсионеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Работа станет нормой для россиян, вышедших на пенсию, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. Он отметил, что через 5-10 лет почти все пенсионеры будут продолжать работать.

Трансформация пенсионной модели из периода «заслуженного отдыха» в этап продолженной активности уже стала социально-экономической реальностью. Одним из главных факторов такого тренда является сочетание кадрового дефицита и государственных стимулов. В частности, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года снимает один из главных барьеров для официальной занятости после выхода на пенсию, — рассказал Трепольский.

Финансист подчеркнул, что основной мотив для продолжения работы — экономический фактор, так как коэффициент замещения не позволяет сохранить привычный уровень жизни. По его словам, работа также помогает сохранить социальные связи, когнитивную активность и профессиональную идентичность.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что работающим пенсионерам в августе 2026 года прибавят до 470 рублей к страховой выплате по старости. Это распространится на тех граждан, которые были официально трудоустроены в 2025 году.

