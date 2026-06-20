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20 июня 2026 в 13:33

Молодую учительницу арестовали за секс с шестью учениками

В США 25-летнюю учительницу арестовали за совращение шести учеников

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
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В США 25-летнюю учительницу арестовали за совращение шести учеников, сообщило издание The Irish Sun. При этом женщина вела аккаунт на платформе OnlyFans.

Сначала педагога задержали за совращение одного ученика, позднее против нее выдвинули еще несколько обвинений. По информации следователей, американка занималась сексом с несовершеннолетними на поле для гольфа, в школьной кладовке и в автомобиле.

Кроме того, известно, что учительница отправляла школьникам откровенные фотографии. При этом некоторые ученики шантажировали ее ради хороших оценок.

Ранее британского учителя Кларка Иствуда признали виновным в сексуальной связи с ученицей. По информации журналистов, преподаватель пообещал несовершеннолетней высокие баллы на экзамене в обмен на времяпрепровождение.

До этого стало известно об интимной связи между 34-летней учительницей и 13-летним учеником. Это случилось в штате Колорадо, США. Женщина преподавала в школах города Грили на различных должностях, в том числе работала секретарем и тренером.

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