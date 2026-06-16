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16 июня 2026 в 17:10

Учительница Путина рассказала, каким он был в классе и во дворе

Учительница Путина Гуревич: в школе президент был своим и в классе, и во дворе

Владимир Путин и Вера Гуревич Владимир Путин и Вера Гуревич Фото: kremlin.ru
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В школьные годы будущий президент России Владимир Путин был интересным учеником и умел оставаться «своим» как среди сверстников во дворе, так и среди одноклассников, рассказала его классный руководитель и первая учительница немецкого языка Вера Гуревич в интервью RT. По словам педагога, уже в возрасте 11-12 лет Путина интересовали самые разные сферы жизни, и он одинаково легко общался с ребятами разного возраста и увлечений.

Ему было там лет 11–12, а его уже интересовало все: и дворовые <...> мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были, — сказала Гуревич.

Она вспомнила, что позже, когда Путин стал старше, она спросила его, как ему удавалось находить общий язык с такими разными компаниями. В ответ будущий президент объяснил, что ему было легко общаться и с теми, и с другими, поскольку он любил понимать, что движет разными людьми: почему одних больше привлекает дворовая жизнь, а других — школьные занятия.

Учительница также отметила, что уже в 13 лет с Путиным можно было обсуждать самые серьезные темы, включая политику. По ее словам, все благодаря его широкому кругозору и развитому уму.

Ранее Гуревич заявила, что Путин был закрытым лидером своего класса. Педагог подчеркнула, что будущего президента считали лидером именно сверстники. Сам же он, по ее воспоминаниям, никогда не стремился к руководящим постам.

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Россия
Владимир Путин
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