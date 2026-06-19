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19 июня 2026 в 16:05

Летние бутерброды со шпротами: яйца, пучок зелени и поджаристый хлеб — беспроигрышное сочетание

Фото: D-NEWS.ru
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Летом особенно хочется простых и вкусных закусок, которые готовятся за считаные минуты. Эти бутерброды со шпротами выручают меня уже много лет. В них нет дорогих продуктов, зато есть все, что делает закуску по-настоящему аппетитной: хрустящий поджаренный хлеб, ароматная зелень, свежий огурец и нежная намазка из яиц.

Главный секрет рецепта — именно намазка.

Для приготовления вам понадобится: шпроты — банка, батон или багет — 1 шт., яйца вареные — 4 шт., зеленый лук — большой пучок, огурцы свежие (небольшие) — 3 шт., сметана — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Ломтики батона слегка подрумяньте на сухой сковороде или в духовке до золотистой корочки. Яйца натрите на мелкой терке, зеленый лук мелко нарежьте и смешайте со сметаной. Добавьте яйца, немного соли и хорошо перемешайте до однородности.

Получившуюся намазку распределите по поджаренному хлебу. Сверху выложите кружочки свежего огурца и по одной-две рыбки шпрот. Подавайте сразу после приготовления, пока хлеб остается хрустящим.

Проверено редакцией
бутерброды
шпроты
хлеб
огурцы
яйца
зеленый лук
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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