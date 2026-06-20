Заворачиваю фаршевую начинку в лаваши, и в духовку: вкуснее лазаньи, проще лапшевника — трубочки на скорую руку

Заворачиваю фаршевую начинку в лаваши, и в духовку: вкуснее лазаньи, проще лапшевника — трубочки на скорую руку

Когда хочется чего-то сытного и горячего, но нет желания возиться с тестом или слоями для лазаньи, выручают эти рулетики из лаваша. Сочная мясная начинка с овощами, кукурузой и фасолью получается очень насыщенной по вкусу, а тонкий лаваш после запекания становится слегка хрустящим снаружи и остается мягким внутри.

Особенно нравится, что начинку можно менять под свой вкус.

Для приготовления вам понадобится: фарш — 500 г, тонкий лаваш — 2 листа, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, болгарский перец — 1 шт., кукуруза консервированная — 150 г, фасоль консервированная — 150 г, томаты протертые — 200 г, сыр твердый — 120 г, паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л., зелень для подачи.

Лук и чеснок мелко нарежьте. На сковороде с небольшим количеством масла сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок. Выложите фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой.

Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками и отправьте к фаршу. Через несколько минут добавьте кукурузу и фасоль. Влейте протертые томаты, приправьте паприкой, солью и перцем. Тушите начинку 5–7 минут до легкого загустения, после чего дайте ей немного остыть.

Лаваш разрежьте на крупные прямоугольники. На каждый лист распределите часть начинки, посыпьте небольшим количеством тертого сыра и сверните плотным рулетом.

Выложите рулетики в форму для запекания швом вниз. Сверху смажьте оставшимися томатами и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 180 градусах около 15 минут до румяной сырной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за скорость и универсальность. Если нет времени на лазанью или запеканки, такие рулетики выручают всегда. Особенно нравится добавлять фасоль и кукурузу.