Вместо пирожков с мясом — хрустящие чебуреки на кипятке: тонкое тесто, сочная начинка: съедаем по 3 штуки, не успевают остыть

Беру муку, воду и масло — и готовлю заварное тесто для чебуреков, которые получаются сочными, как пирожки, но с невероятно хрустящей корочкой.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые чебуреки с аппетитной хрустящей корочкой, которая при надкусывании издает тот самый любимый хруст, а внутри — нежнейший, ароматный фарш с луком и специями. Они такие вкусные, что за раз съедаешь по 2–3 штуки и хочется еще.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 граммов муки, 250 миллилитров воды, 100 миллилитров растительного масла, 1 чайная ложка соли; для начинки — 400 граммов мясного фарша (свинина с говядиной), 2 луковицы, соль, черный перец и любимые специи по вкусу, растительное масло для жарки.

Вскипятите воду с солью и маслом. В кипящую жидкость засыпьте стакан муки, быстро перемешайте до однородности, снимите с огня и дайте немного остыть. Постепенно введите оставшуюся муку и замесите гладкое, эластичное тесто. Накройте и дайте отдохнуть 30 минут. Для начинки лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, солью и перцем. Тесто раскатайте тонко, вырежьте кружки, выложите начинку, защипните края. Обжаривайте в разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.

