С мясом больше не делаю: чебуреки с капустой получаются сочнее и нежнее. Макаю в сметану — объедение!

Беру капусту, муку и яйца — и готовлю чебуреки с капустой, которые получаются хрустящими, сочными и такими вкусными, что исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или даже перекуса на ходу. Получается обалденная вкуснятина: тонкое пузырчатое тесто с хрустящей золотистой корочкой, а внутри — нежная и ароматная капустная начинка с луком и морковью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл воды, 1 яйцо, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли; для начинки — 400 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, зелень по вкусу. Замесите крутое тесто, дайте отдохнуть 30 минут. Капусту нашинкуйте, лук и морковь нарежьте, обжарьте до мягкости, посолите, поперчите. Тесто раскатайте в тонкий пласт, вырежьте круги, выложите начинку, защипните края.

Обжаривайте в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими — эти чебуреки с капустой понравятся даже тем, кто обычно ест их с мясом.

