Вместо беляшей и чебуреков — пеку улитки на сковороде. Простое тесто на кефире и сочная начинка из фарша

Иногда хочется чего-то домашнего и сытного, но без долгой лепки. Эти улитки — отличная альтернатива беляшам: готовятся быстрее, а вкус получается не хуже, а даже сочнее. Хрустящая корочка снаружи и ароматная мясная начинка внутри — идеальный вариант и на ужин, и на перекус.

Ингредиенты

Кефир — 100 мл, сметана — 100 мл, яйца — 2 шт, растительное масло — 1 ст. л., мука — 300–320 г, сода — 1/2 ч. л., соль — 1 ч. л.; фарш (свино-говяжий) — 300 г, лук — 1 шт, чеснок — 1 зубчик, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте кефир, сметану, яйца, соль и соду, затем постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник примерно на 20–30 минут — так с ним будет легче работать. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, чесноком, солью и перцем. Тесто раскатайте в тонкий пласт, равномерно распределите начинку и сверните плотным рулетом.

Нарежьте его на кусочки — получатся «улитки». Обжаривайте на сковороде с небольшим количеством масла: сначала без крышки до румяной корочки, затем переверните и доведите до готовности под крышкой.

Получаются румяные, сочные и очень ароматные — съедаются сразу, пока горячие.

Ольга Шмырева
