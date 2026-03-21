Топленое или сливочное масло? Плюсы, минусы и простой рецепт масла гхи

Топленое или сливочное: вот какое масло лучше на самом деле

Многие хозяйки не раз сталкивались с тем, что сливочное масло при определенных условиях начинает гореть, горчить, кроме того, недолго хранится даже в морозилке и отрицательно влияет на уровень холестерина. Но при приготовлении выпечки растительные масла использовать можно не всегда. Как же быть? К счастью, наши предки давно придумали выход — топленое масло. Кстати, в индийской кулинарии для приготовления здоровой и полезной пищи активно используется масло гхи — одна из разновидностей топленого масла. Разбираемся, чем оно полезно и как его приготовить дома.

Как готовят топленое масло?

В упрощенном варианте для приготовления топленого масла достаточно растопить на огне сливочное и снять с него пену, которая содержит остатки компонентов коровьего молока. Одновременно в процессе томления из масла выпаривается вода, благодаря чему готовый продукт имеет яркий желтый цвет, ореховый запах и ярко выраженный сливочный вкус.

Однако для его приготовления необходимо найти сливочное масло высокого качества с жирностью не менее 82%. Домашнее сливочное масло брать не рекомендуется, поскольку в нем, как правило, содержится больше примесей, чем в продукте, приготовленном промышленным способом. И, конечно, приготовить качественное топленое масло из сливочного, которое является подделкой, не получится.

Разница в способах хранения сливочного и топленого масла

Сливочное масло нельзя хранить при комнатной температуре, поскольку оно становится мягким и быстро портится, как и все молочные продукты. В холодильнике его необходимо хранить в плотно закрытой посуде, чтобы масло не впитывало запах других продуктов. При этом срок хранения в холодильной камере по санитарным нормам не должен превышать трех недель. В морозилке сливочное масло рекомендуется хранить в плотной упаковке из фольги или специальной бумаге и полиэтилене. Однако и тут срок хранения не должен превышать 9 месяцев.

Правильно приготовленное топленое масло можно без опаски оставлять при комнатной температуре до трети месяца. В холодильнике оно хранится более года, а в морозилке — без ограничения срока. При этом важно, чтобы топленое масло было герметично закрыто.

Польза и вред сливочного и топленого масла

Сливочное масло содержит ряд веществ, необходимых для правильной работы организма. Например, благодаря регулярному и умеренному употреблению в пищу можно предупреждать появление проблем со здоровьем кожи, волос и ногтей. Из минусов сливочного масла необходимо отметить его способность повышать уровень холестерина в крови и высокую калорийность. Кроме того, сливочное масло не подходит людям, которые не переносят лактозу.

Топленое масло благодаря более концентрированному составу содержит большое количество микро- и макроэлементов, полезных для здоровья человека:

витамин А;

витамины группы В;

витамин D;

витамин Е;

витамин РР;

кальций;

железо;

цинк;

фосфор;

медь.

Топленое масло разрешено к употреблению в пищу лицам с непереносимостью лактозы, оно не оказывает отрицательного влияния на уровень холестерина.

Для приготовления каких блюд подходит топленое и сливочное масло

Сливочное масло более широко применяется в кулинарии благодаря тому, что его проще найти в магазинах. Его используют:

для приготовления бутербродов;

добавляют в гарниры;

как добавку в мясной и рыбный фарш для придания сливочного вкуса;

в супах и других блюдах для усиления вкуса;

как ингредиент для теста;

для смягчения корочки у готовой выпечки;

в кулинарных соусах и кондитерских кремах;

при жарке и запекании в формах.

Топленое масло также используют для бутербродов, для приготовления выпечки, для жарки. Однако при нагревании даже до 200 градусов оно не дымит, не горит и не выделяет канцерогенов, поэтому считается более полезным для здоровья.

Простой рецепт приготовления гхи — топленого масла

Чтобы приготовить гхи, или топленое масло, в домашних условиях, необходимо взять пачку сливочного масла жирностью не менее 82%, нарезать его крупными кубиками, поместить в сотейник и нагревать на среднем огне. Когда на поверхности начнет образовываться пленка, ее следует снимать шумовкой или частым ситом. Делать это необходимо до тех пор, пока все масло не растопится, не станет прозрачным, а на его поверхности не перестанут образовываться белые хлопья.

После этого масло следует перелить в другую кастрюлю через сито, в которое вложено 2–3 слоя марли. Поставить емкость на огонь и держать на малом огне еще 10 минут. После этого перелить масло в чистую банку, закрыть крышкой и оставить до полного остывания при комнатной температуре.

